publié le 28/11/2017 à 23:05

"J'éprouve un certain vertige à l'idée qu'on puisse détenir le pouvoir". Ces paroles pleines de doutes sont signées François Ruffin, député dont on sait qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Et même quand il s'agit de son propre camp, il ne donne un avis qui lui est propre et l'affirme : "Je ne nous sent pas prêts".



L'élu de la Somme s'est exprimé sans concessions dans une vidéo sur sa chaîne Youtube, jeudi 23 novembre, quelques heures avant l’ouverture de la convention nationale de la France insoumise (FI) à Clermont-Ferrand.

François Ruffin affirme que si le mouvement créé par Jean-Luc Mélenchon est devenu une force d’opposition indéniable dans le paysage politique français, il n'est pas encore un parti capable de détenir le pouvoir. "Aujourd'hui, la France insoumise peut être reconnue comme force d'opposition, et en même temps, je ne suis pas sûr que les gens nous donnent les clés du pays volontiers, pour le gouverner".

La réponse de la France insoumise ne s'est pas faite attendre. Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, était l'invité d'Europe 1 et a voulu désamorcer toute polémique. "C'est un garçon modeste qui n'est pas dans la volonté tout le temps (...) c'est ce qui fait sa marque : c'est un gentil garçon. Moi, avec d'autres, je suis peut-être un peu trop dans le côté démonstratif, et il faut être entraînant."



Le député FI de Seine-Saint-Denis affirme cependant avoir apprécié les remarques et l'honnêteté de François Ruffin : "J'apprécie que quelqu'un dise : la marche est haute. Mais ne t'inquiète pas François, si les Français nous font confiance, on y arrivera" a-t-il déclaré. Alexis Corbière concède enfin qu'"il y aura des difficultés. Il faudra venir nous aider".