publié le 14/09/2017 à 22:38

Maxence Bigard, fils du PDG du numéro un français de la viande Jean-Paul Bigard, a suscité de nombreuses réactions jeudi 14 septembre lors d'une audition à l'Assemblée nationale, en refusant de répondre aux questions des députés, notamment sur la non-publication des comptes de son entreprise.



"Ce rapport, j'en prends acte. Je prends acte de vos questions également", s'est contenté de répondre Maxence Bigard à une salve de questions concernant un rapport sur le mal-être des salariés dans un abattoir de la Somme et sur l'opacité des comptes du groupe, posées par les députés François Ruffin et Richard Ramos.

Interrogé par Fabien Di Filippo, député LR de la Moselle, sur la répartition de la valeur dans la filière entre agriculteurs-éleveurs et abatteurs, Maxence Bigard s'est contenté de répondre: "Nous achetons 25.000 bovins par semaine que nous payons toutes les semaines".

Un silence qui a fini par énerver les députés présents. "On est dans Le Parrain ou on est dans une commission d'audition à l'Assemblée nationale ?", s'est exclamé François Ruffin.



Le silence quasi total du représentant de l'entreprise a été jusqu'à perturber le président de la commission, Roland Lescure (REM) : "On peut vous remercier d'être venu, ça c'est la bonne nouvelle, même si j'aurais aimé que les réponses soient plus loquaces".