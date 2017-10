Raquel Garrido et Alexis Corbière quittent leur HLM parisien

et AFP

Ils claquent la porte de leur très polémique appartement. Alexis Corbière et sa compagne Raquel Garrido, tous deux cadres de La France Insoumise, vont en effet quitter leur logement qui appartient au parc locatif de la Ville de Paris. Une information confirmée mardi 24 octobre par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP).



Le député LFI "nous a écrit il y a quelques jours pour donner congé de son logement le 13 décembre", a indiqué le bailleur. Selon BFMTV, l'élu devrait quitter le centre de Paris pour s'installer dans son fief de Seine-Saint-Denis. Il était établi depuis plusieurs années dans un logement social de 80m2 situé dans le 12e arrondissement pour environ 1.200 euros par mois.

Pendant la campagne des élections législatives, Alexis Corbière avait fait l'objet d'attaques sur le fait qu'il occupait un logement d'un bailleur social. Il avait répondu en affirmant être entré dans le logement "sur critères sociaux", dénonçant des "attaques débiles" et réfutant être un "privilégié".



En juin, le couple avait néanmoins promis de déménager sous la pression de la RIVP. Mais quatre mois plus tard, le 10 octobre, un journaliste du site Buzzfeed révélait que les deux Insoumis séjournaient toujours dans l'appartement tant décrié. "Je suis en train de chercher un logement, mais avec une famille de trois enfants, ça ne se fait pas en claquant des doigts", avait plaidé Alexis Corbière, qui a fini en trouver un, six ans après la première occurrence de cette affaire dans Le Monde.