publié le 05/09/2018

Comment mieux verser les aides sociales, mieux prendre en charge les allocataires et comment permettre un retour rapide vers l’emploi des bénéficiaires du RSA ? C'est pour tenter de répondre à ces questions que 90 propositions sont adressées ce mercredi 5 septembre au gouvernement. Elles seront étudiées en vue d'optimiser le "plan pauvreté" du gouvernement qui pourrait être présenté mi-septembre par le président de la République Emmanuel Macron.



Cinquante de ces propositions ont pour thème l’insertion des bénéficiaires du RSA, issues d’une mission confiée depuis la mi-juin à Claire Pitollat, députée des Bouches-du-Rhône, et à Mathieu Klein, Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Les quarante autres préconisations sont issues d’une deuxième mission sur "le versement de la juste prestation sociale", confiée à la députée d’Ille-et-Vilaine Christine Cloarec et au sociologue Julien Damon.

Le Premier ministre Édouard Philippe avait commandé ces deux rapports à quelques jours d’écart. Ils seront remis dans la soirée de ce mercredi 5 septembre à Matignon.

Le RSA repris en main par l'État

Pour améliorer l’efficacité du RSA, le rapport propose notamment un versement du revenu de solidarité active par l’État et non plus par les départements. Aujourd’hui, les départements se plaignent de ne pas avoir suffisamment d’argent pour un RSA qui plombe toujours plus le budget des collectivités. De plus, tout cet argent dépensé ne permet même pas un retour efficace vers l’emploi - une personne sur trois touche toujours le RSA au bout de 5 ans.



Si cette proposition est appliquée, les départements auraient quand même un rôle à jouer. Il s'agirait d'un rôle d’accompagnement dans l’insertion, pour prendre en charge immédiatement et beaucoup mieux qu’aujourd’hui, les personnes qui perdent leur emploi. Attendre six mois avant de rencontrer un conseiller ou une équipe d’aide deviendrait impossible.



Les départements pourraient en plus avoir des objectifs de sortie du RSA, des sortes de quotas à respecter pour être plus performants. À l’heure actuelle, en moyenne, seuls 9% des bénéficiaires ont retrouvé du travail au bout d’un an. Le rapport préconise également que l’accompagnement ne prenne pas fin au moment où un nouveau contrat est signé.



Des tuteurs, dans et hors de l’entreprise pourraient être désignés, pour donner des conseils, vérifier que les démarches administratives sont bien comprises, et que l’ancien bénéficiaire du RSA s’insère bien pour ne pas risquer de retomber plus tard dans la pauvreté.

Des aides versées en cas de réel besoin

Le rapport sur les prestations sociales veut réformer le versement des aides sous conditions de ressource. Aujourd’hui, les allocations familiales de 2018, par exemple, sont versées en fonction des ressources du foyer datant de 2016. En deux ans, la situation d’un bénéficiaire a pu évoluer. Soit il gagne d’avantage d’argent et, dans ce cas, l’État peut être amené sans le savoir à verser une prestation pour rien. Selon les chiffres de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, plus de 2 milliards d’euros de prestations seraient ainsi perdus chaque année.



En deux ans, la situation d’un bénéficiaire peut aussi s’être dégradée et les aides seront à l’inverse insuffisantes. Un étudiant qui pourrait prétendre à une bourse car l’un de ses deux parents vient de perdre son emploi n’y a aujourd’hui pas droit (à moins de déclencher un recours pour faire analyser sa situation). Si le rapport est appliqué - pour suivre le modèle de la réforme des aides au logement (APL) - il n’y aurait à terme plus aucune prestation versée avec deux ans de retard.



Pour mieux accompagner les prestataires, les co-rapporteurs se sont notamment inspirés d’une initiative belge, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, une immense banque de données où les assurés peuvent se connecter, connaitre leurs droits et limitent ainsi le non-recours. Banque de données également accessible et utilisée par les administrations pour mieux distribuer, contrôler et gérer les aides sociales. Le rapport préconise en substance, d’inventer rien de moins que "l’État providence du XXIe siècle".