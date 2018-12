publié le 09/12/2018 à 15:15

Édouard Philippe est-il fragilisé par la crise des "gilets jaunes" ? Selon Jean-Yves Le Drian, la question principale est le "pouvoir d'achat", "il faut mettre le sujet sur la table (...) Je n'ai jamais fait d'évaluation ou de supposition sur le fait qu'il fallait changer ou non de premier ministre (...) Le Premier ministre dans une situation compliquée mène la barque du gouvernement avec détermination et sang-froid".



Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 9 décembre, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères estime que "c'est difficile d'être premier ministre et ça l'est encore plus dans une crise de cette ampleur".

Le nom de Jean-Yves Le Drian revient le plus souvent pour remplacer Édouard Philippe à la tête du gouvernement. "Ce n'est pas mon sujet. Je suis ministre des Affaires étrangères, j'ai beaucoup de travail, dans un monde très compliqué où il y a des tensions majeures et je remplis ma tâche avec beaucoup de plaisir", répond-il.