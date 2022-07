Remaniement : qui est le coq "Doudou", auquel Olivia Grégoire a fait référence lors de la passation de pouvoirs ?

Olivia Grégoire et Olivier Véran lors de la passation de pouvoirs, lundi 4 juillet.

Dans son discours de passation, la porte-parole Olivia Grégoire nommée ministre des PME, du commerce, de l'Artisanat et du Tourisme a parlé de "doudou", le coq de l'hôtel de Rothelin-Charolais.



"Tu trouveras à ce porte-parolat tout en parfait état de marche (...) nous avons établi d'excellentes relations de voisinage avec Stanislas Guérini, le store est réparé, le jardin est en très bel état prêt à recevoir, les fleurs sont plantées et le plus important, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que notre coq Doudou est en pleine forme", a déclaré Olivia Grégoire.

"Je pense que c'est important de le partager, c'est un peu une mascotte dans ce porte-parolat", a-t-elle insisté. "Et je sais, j'en ai parlé avec doudou ce matin - le coq - que tu sauras te préoccuper de lui. Il est assez bavard, assez bruyant, donc je te conseille d'établir d'excellentes relations dès le démarrage", a-t-elle ajouté en direction de son successeur.

Un cadeau d'Édouard Philippe

D'où vient ce coq ? Christophe Castaner racontait sur le plateau de TPMP en 2018 que cette histoire datait de l'époque où il avait été élu délégué général de La République en Marche en novembre 2017. Il explique : "J'ai fait un grand discours que je pensais fondateur et le Premier ministre (Edouard Philippe, ndlr) était là. À la fin, il monte sur scène, je pensais que les micros étaient coupés. Je me penche sur lui pour avoir son avis et je lui dis : 'Ça allait mon poulet ?' Sauf que les micros étaient encore branchés".

"Le jour de mon anniversaire, on se voit le soir et il arrive avec un coq", avait poursuivi l'ancien porte-parole du gouvernement. "Depuis, j'ai acheté une poulette (appelée Rosa, ndlr) pour aller avec le poulet dans le jardin du ministère". "Le coq s'appelle Doudou. En hommage", confiait Christophe Castaner à Cyril Hanouna.

