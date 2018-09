Remaniement : Nicolas Hulot ne souhaite "que du bonheur" à son successeur

publié le 03/09/2018 à 22:48

Quelques jours après l'annonce de sa démission, les fonctions de ministre de Nicolas Hulot prendront fin ce mardi. L'ex-ministre de la Transition écologique ne souhaite "que du bonheur" à son successeur, qui sera connu mardi à l'occasion d'un remaniement.



Et, s'il quitte sa fonction "l'esprit léger", l'ancien producteur d'Ushuaïa TV espère que sa démission ne sera pas "vaine"."Il faut qu'on tire des leçons de ce qu'il s'est passé(...) qu'on change l'organisation pour être plus opérationnel, et plus efficace et que tout le monde se mette au travail, mais pas simplement dans le gouvernement, que chacun prenne sa part de responsabilité dans un enjeu qui est compliqué", a expliqué Hulot devant les caméras de BFM TV.

Le nom de son successeur n'a pas encore filtré. Un temps pressenti, l'écologiste Daniel Cohn-Bendit avait décliné le portefeuille ministériel.