publié le 03/08/2020 à 15:02

Guillaume Larrivé a bien évolué. En 2017, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy déclare voter blanc au second tour de l'élection présidentielle, refusant de trancher entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Trois ans plus tard, il est le député de l'opposition qui se rapproche le plus de la majorité.

Dans un entretien avec le Journal du Dimanche publié le 2 août, l'élu de l'Yonne "assume tout". Il est le seul député du groupe LR à avoir voté la confiance au gouvernement de Jean Castex, souhaitant la "réussite" du gouvernement et regrettant la "tonalité sectaire" de la direction de son parti. Plus encore, il confirme qu'il aurait "évidemment répondu présent", "si le chef d'État et le Premier ministre (lui) avaient proposé une mission interministérielle au service de la sécurité et des libertés des Français".

La proposition ne lui a pas été faite, confirme-t-il, mais il se réjouit malgré tout de certains aspects de la composition du gouvernement Castex. Parmi eux, l'identité du nouveau Premier ministre, "un homme de grande valeur", et l'arrivée au ministère de l'Intérieur de Gérald Darmanin, "un ami".

De quoi prendre ses distances avec son groupe parlementaire ? L'ancien candidat à la présidence LR a indiqué vouloir "réunir" les députés de son parti qui se sont abstenus lors du vote de confiance au gouvernement, et qui selon lui "refusent aussi d'être congelés dans une posture d'opposition systématique".