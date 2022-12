Réforme du chômage : va-t-on atteindre le "plein-emploi" ?

Le gouvernement a annoncé vendredi 23 décembre un durcissement de la réforme de l'assurance chômage. Celle-ci prévoit la diminution de la durée de l'indemnité en fonction du taux de chômage. Un nouveau plancher a été ajouté à la dernière minute à la réforme : celui du plein emploi, avec un chômage à 6%, qui entrainerait la réduction de 40% de la durée d'indemnisation d'un travailleur ayant perdu son emploi.

Mais va-t-on atteindre ce plein emploi ? Cette situation est possible, mais très rare en France. Ce niveau n'a pas été atteint depuis 1981, le taux de chômage était alors de 5,8% selon l'Insee. Il atteint aujourd'hui 7,3%, le niveau le plus bas depuis 2008, mais on est encore loin du plein emploi.

De nombreux obstacles se présentent aujourd'hui aux embauches. Avec l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et des coûts de l'énergie, les entreprises anticipent et sont frileuses dans leur recrutement. Autre problème : le taux d'emploi des séniors en France. Il s'agit de l'un des plus faibles d'Europe, 56% environ. Il est par exemple de 70% en Allemagne.



Plusieurs de nos voisins sont parvenus au plein emploi. C'est le cas des Pays-Bas, de la Pologne ou encore de l'Allemagne. Le taux de chômage y est d'environ 3%. C'est le cas aussi de grandes puissances comme les États-Unis ou le Japon avec 2,6% de chômage. Mais le travail y est plus précaire, avec des temps partiels ou des contrats courts répandus. Les travailleurs cumulent les petits boulots, car plein emploi dans ces pays ne veut pas forcément dire qu'il est possible de vivre de son travail.

