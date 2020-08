publié le 31/08/2020 à 19:42

Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites, assure que la réforme des retraites se fera bien avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. "On a un engagement avec les Français de transformation de notre système de retraites pour en faire quelque chose de plus juste, de plus solidaire", a commencé par assurer Laurent Pietraszewski ce lundi 31 août sur RTL.

"Je suis là pour faire cette tranformation du système de retraites", a-t-il continué. Quand on l'a interrogé sur le calendrier de cette réforme, repoussée en raison de la crise sanitaire, le ministre a été clair : "oui, elle se fera avant la fin du quinquennat".

Laurent Pietraszewski a malgré tout rappelé "que la crise sanitaire était aussi présente" et que les enjeux d'aujourd'hui étaient de savoir "comment on fait pour rassembler l'ensemble de nos concitoyens qui rentrent au travail et qui veulent être rassurés sur leur santé et leur sécurité pour qu'on évite d'avoir une crise économique et sociale".