La Nouvelle-Calédonie a donc choisi à 56,7% de rester française lors du référendum d'autodétermination historique qui s'est déroulé dimanche 4 novembre. Emmanuel Macron s'est réjoui des résultats peu après et Édouard Philippe est arrivé à Nouméa aujourd'hui, preuve de l'importance de ce scrutin.



Surtout, c'est un vote positif parce que ce n'est pas la victoire politicienne d'un parti politique sur un autre, c'est une incitation pour tous les Calédoniens à continuer à dialoguer et à parvenir à un consensus. Alors bien sûr, une partie des Caldoches rêvait d'une grande victoire qui aurait interrompu toute velléité indépendantiste, alors qu'une partie des Kanaks souhaitait exactement l'inverse pour aller plus vite vers l'indépendance.

Le Président et le Premier ministre ont eu raison, à la fois de veiller à ce que le scrutin soit bien organisé, mais de ne pas s'engager pour ne pas transformer le scrutin en une question d'autorité entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie. Il faut relever au passage que 80% de participation, c'est vraiment un bel exemple démocratique. Il faudrait que la métropole en fasse autant.

