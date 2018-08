publié le 21/08/2018 à 11:55

Objectif : européennes 2019. L'écologiste Yannick Jadot, qui s'était rallié à Benoît Hamon lors de la dernière présidentielle, distribue les mauvais points aux membres du gouvernement d'Édouard Philippe, ce mardi 21 août sur BFMTV. En ligne de mire du députée européen : Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture.



Yannick Jadot assure que l'Europe est gangrénée par les lobbies, ce qui l'empêche de prendre certaines mesures en faveur de l’environnement. Et pour le gouvernement ? "Stéphane Travert n'est pas gangrené par les lobbies, il est le lobby".

D'après lui, le ministre "est le représentant de la pire agriculture au sein du gouvernement. Il est celui qui dit, au nom du gouvernement, 'l'engagement du président de la république sur l'obligation de vidéos dans les abattoirs, on oublie' ; 'la labellisation des produits pour protéger nos enfants, on oublie'. C'est lui qui dit l'interdiction du glyphosate, on oublie".

Nicolas Hulot se trompe en pensant que le courage c'est la solidarité gouvernementale Yannick Jadot





Sur le glyphosate, la tête de liste EELV pour les européennes souhaite "palier au renoncement du gouvernement". Ainsi le parti écologiste a déposé un recours en référé pour faire interdire en France, les herbicides au glyphosate du groupe Monsanto.



Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique a aussi été au centre des critiques de Yannick Jadot. Il "est incontestablement intègre, il a toujours combattu pour l'écologie. Malheureusement aujourd'hui, il est piégé au sein de ce gouvernement. Je pense qu'il se trompe en pensant que le courage aujourd'hui c'est la solidarité gouvernementale. Nicolas Hulot a servi de caution à un vernis environnemental. Bilan écologique très mauvais, zéro".