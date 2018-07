Qu'est-ce que le Meraviglia, ce paquebot géant inauguré par Emmanuel Macron ?

publié le 31/05/2017 à 16:13

On pourra l’appeler le "géant des mers". Ce mercredi 31 mai à Saint-Nazaire, Emmanuel Macron assistera en personne à la livraison à l'italo-suisse MSC Croisières du plus gros paquebot jamais construit pour un armateur européen, le MSC Meraviglia. Le président avait déjà fait connaissance avec le navire en février 2016. À l'époque ministre de l'Économie, il s'était rendu sur le site en compagnie d'Édouard Philippe, encore maire du Havre, pour la cérémonie dite "des pièces". Il s'agit en fait de souder des pièces de monnaie dans la quille du futur bateau dans l'espoir de lui porter chance. Cette fois-ci, Emmanuel Macron sera accompagné de l'actuel ministre de l'Économie Bruno Le Maire.



Le paquebot a de quoi impressionner. Avec ses 315 mètres de long pour 65 mètres de haut, le mastodonte pourra accueillir jusqu'à 5.700 passagers. S'il n'est pas aussi imposant que le Harmony of the seas, le plus gros bateau du monde, le navire compte bien proposer aux voyageurs une expérience inédite. À son bord, ils pourront notamment assister à des spectacles créés "sur mesure" du Cirque du Soleil, dans un théâtre de 450 places qui s'étend sur 1.000 m². Plusieurs piscines et des toboggans en spirales composent quant à eux l'espace aquatique.

12 restaurants, des pistes de bowling et des simulateurs de Formule 1

Mais ce n'est pas tout. Une promenade intérieure innovante a également été pensée. Mesurant 96 mètres de long, elle sera surplombée par le "plus long dôme de led en mer", qui consistera en un ciel virtuel capable de recréer des panoramas, des levers et couchers de soleil et qui permettra également de contempler les étoiles. Des magasins, bars, mais aussi 12 restaurants, des salles de sport, des pistes de bowling ou encore des simulateurs de Formule 1 complètent l'offre de ce paquebot hors-norme, dont la mise en service est prévue le 4 juin.

Entre-temps, le MSC Meraviglia sera baptisé le 2 juin au port du Havre, par l'ancien maire de la ville devenu premier ministre, Édouard Philippe. De nombreuses personnalités assisteront aux festivités prévues à bord du navire, comme l'actrice Sophia Loren, le chanteur Patrick Bruel ou encore l'humoriste Gad Elmaleh.



Si ce bateau est la première livraison des chantiers navals STX France depuis celle du Harmony of the seas il y a un an, le frère jumeau du Meraviglia doit prochainement voir le jour. Les 700 salariés de Saint-Nazaire sont déjà à l'oeuvre, et le MSC Bellissima devrait être livré au printemps 2019. Le carnet de commande est donc bien rempli puisque l'Américain Royal Caribbean attend déjà six paquebots pour 2026.