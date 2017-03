L'Harmony Of The Seas c'est dans La Curiosité

L'HARMONY OF THE SEAS

publié le 06/03/2017 à 14:15

Première partie : L'Harmony Of The Seas le géant des mers

Harmony of the Seas, c’est le nom de ce paquebot lancé en mai dernier, un géant des mers construit sur les chantiers navals de Saint Nazaire, c'est le paquebot de tous les superlatifs !



Quelles technologies renferment-ils ? à quoi ressemble t-il ?

On vous raconte l’histoire du plus gros paquebot du monde avec Yves Rochcongar, journaliste à Ouest France et auteur du livre Harmony of the Seas à paraître le 20 octobre aux Editions de la Martinière et Renaud Hétru, réalisateur d’un reportage pour l’émission Zone Interdite.

Deuxième partie : La cryptozoologie

Partons à la découverte d’une science passionnante : la cryptozoologie, la science des animaux cachés, des animaux mystérieux !

Oui car nous n’avons pas encore découvert tous les animaux qui peuplent notre terre et nos océans....





Pour nous en dire plus, nous recevons le paléontologue Eric Buffetaut, directeur de recherche émérite au CNRS et qui publie dans la revue Éléphant, un article passionnant sur ce thème, c’est en partenariat avec RTL.



Nessie le monstre du Loch Ness Crédit : DR

Troisième partie : Les femmes Prix Nobel de Sciences

Alors que le prix Nobel de chimie est revenu aujourd'hui à trois hommes, dont le Français Jean-Pierre Sauvage, nous allons retracer le destin des femmes prix Nobel de sciences, elles ne sont que 17 à l'avoir obtenu depuis 1901, parmi elles, les Françaises Marie Curie, sa fille Irène Joliot-Curie ou la biologiste Françoise Barré-Sinoussi.

On vous racontera leur histoire avec le docteur Hélène Merle-Béral, professeure d'hématologie à l'université Pierre-et-Marie Curie de Paris et auteure du livre 17 femmes prix Nobel de Sciences publié chez Odile Jacob.



17 femmes prix Nobel de Sciences

