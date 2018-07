Primaire Les Républicains : pourquoi Nicolas Sarkozy axe-t-il sa campagne sur l'autorité et l'identité ?

publié le 30/08/2016 à 09:00

Le contexte. Autorité et identité : dans son dernier livre Tout pour la France, Nicolas Sarkozy consacre à ces deux notions une place prépondérante, comme lors de sa campagne en 2012. Invité de RTL le 29 août, le candidat à la primaire de la droite a notamment plaidé pour une loi interdisant le port du burkini sur les plages et dans les piscines, quitte à devoir changer la Constitution française. Il a également rappelé son souhait de créer une "Cour de sûreté terroriste", des tribunaux spécialisés dans le traitement du terrorisme.



Dans un contexte inédit d'attentats et de la montée de l'islam radical, Nicolas Sarkozy compte exploiter ces sujets qui ont contribué, au fil des années, à forger sa popularité. On le voit d'ailleurs dans les sondages : si les Français reprochent beaucoup de choses à l'ancien chef d'État, son autorité, elle, reste mise en avant.



Créer le clivage, une stratégie bien connue de Nicolas Sarkozy

Cette quasi-obsession pour l'autorité lui permettent aussi de se démarquer à droite, face à ses concurrents et notamment face à Alain Juppé. Clivant, Nicolas Sarkozy ne cesse d'ailleurs de l'attaquer au fil de ses meetings : face à un Alain Juppé censé incarné une droite plus "molle" et modérée, il incarnerait une droite forte et décomplexée.

Autre élément qu'il ne cesse d'ailleurs de répéter : la primaire est ouverte à tous les électeurs, de la droite et du centre mais aussi à ceux de l'extrême droite. Son objectif, et il ne s'en cache pas, est de récupérer des électeurs déçus qui seraient passés depuis au Front national. Une stratégie payante en 2007, mais qui avait mené à la défaite en 2012.