publié le 28/09/2016 à 11:07

Il paraît bien loin le temps où Bruno Le Maire avait hérité du sobriquet "Monsieur 30%" après son score plus qu'honorable - 29,18 % des voix - face à Nicolas Sarkozy lors de la course à la présidence de l'UMP à l'automne 2014. Si Nicolas Sarkozy a perdu du terrain sur Alain Juppé dans notre sondage Kantar Sofres - OnePoint diffusé le 27 septembre, Bruno Le Maire conserve sa troisième place, mais recule de 4 points. Avec 13% des intentions de vote, le député de l'Eure ne semble pas avoir les moyens de s'immiscer dans le duel que s'apprêtent à disputer Nicolas Sarkozy et Alain Juppé.



L'ancien ministre de l'Agriculture ne se laisse pas démonter pour autant. Lors d'un meeting le 27 septembre, Bruno Le Maire renvoyait ses deux rivaux dos à dos, en fustigeant les candidats qui "durcissent le ton" et "vont vers la caricature pour essayer de séduire tout le monde", tout comme ceux "qui se gardent de proposer quoi que ce soit." Le troisième homme de la primaire a cependant laissé le débat identitaire lui échapper, en ne parvenant pas à se positionner entre "l'identité heureuse" d'Alain Juppé et l'éloge de la patrie et de l'assimilation de Nicolas Sarkozy. Même ses sympathisants concèdent que leur champion "manque peut-être d'agressivité".