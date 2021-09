Primaire écologiste : déjà 53.000 inscrits, un record

Crédit : Frédéric Pétry / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Ils sont déjà plus de 53.000 écologistes inscrits aux primaires

Ils sont déjà près de 53.000 personnes inscrites à la primaire des écologistes en vue de la prochaine élection présidentielle en 2022, un record par rapport aux précédentes participations aux primaires des Verts, selon un bilan communiqué ce lundi 6 septembre. Alors qu'au 1er septembre, la primaire ne comptabilisait qu'environ 30.000 inscrits, le nombre d'inscriptions a fortement augmenté en quelques jours et s'établissait ainsi à 53.000.

Le record de participation à une primaire des écologistes était celui de la primaire de 2012, qui avait départagé Nicolas Hulot et Eva Joly et avait rassemblé 32.000 personnes.

Tous ceux qui veulent voter à cette primaire ouverte peuvent encore le faire en s'inscrivant jusqu'au 12 septembre sur le site lesecologistes.fr.

Un premier débat entre les cinq candidats à la primaire, à savoir Yannick Jadot, Eric Piolle, Sandrine Rousseau, Delphine Batho et Jean-Marc Governatori, a eu lieu ce dimanche 12 septembre sur France info et France Inter avec Le Monde. Deux autres débats sont attendus le mercredi et vendredi suivant. Le premier tour de la primaire aura lieu du 16 au 19 septembre.