publié le 29/01/2017 à 22:05

Alors que Benoit Hamon a été donné largement vainqueur du second tour de la primaire de la gauche avec 58,65% des voix, il a ensuite retrouvé Manuel Valls au siège du Parti Socialiste à Solférino. Vers 21h45, devant une centaine de personnes, les deux hommes se sont retrouvés pour une poignée de main symbolique, sous le regard de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS. Une rencontre qui n'a pas été des plus chaleureuse : aucun mot n'a été échangé entre le vainqueur et Manuel Valls et les sourires étaient relativement crispés.



Manuel Valls et Benoît Hamon sont restés à peine 30 secondes sur le perron, le temps de prendre une série de clichés. Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve rencontrera le vainqueur de la primaire de la gauche ce lundi 30 janvier à Matignon aux alentours de 15h30.