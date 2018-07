et Julien Absalon

publié le 31/10/2016 à 08:10

Comme il l'avait promis lors du premier débat de la primaire de la droite, Jean-Frédéric Poisson "soutiendra celui qui gagnera". Cependant, il reconnaît que son soutien serait sans doute minime en raison de ses divergences politiques avec Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. "Je n'ai jamais été pris en défaut sur mes engagements. Mon soutien ira au vainqueur de la primaire pour des raisons éthiques, mais j'aimerais pouvoir le faire pour des raisons politiques également".



Avec un programme très à droite, Jean-Frédéric Poisson explique ne pas être fondamentalement contre l'idée de voter pour Marine Le Pen en 2017. "Pourquoi pas", reconnaît-il, tout en prenant soin d'expliquer qu'un tel soutien se ferait seulement si la candidate frontiste se rapproche de ses convictions, ce qui est selon lui loin d'être le cas à l'heure actuelle. "Mon choix a toujours été clair. Je suis le seul de tous les candidats à avoir dit pourquoi je ne partageais pas le projet politique du Front national. Je suis opposé à la préférence nationale, à la peine de mort, je n'ai pas la vision du FN sur la laïcité, je ne partage pas sa vision de l'Europe ni de l'Euro et je n'aime pas les orientations prises par ce parti en ce qui concerne l'éducation et sa réforme".

Un vote "contre Hollande"

"Dans l'état actuel des choses, (...) je ne vois pas comment je pourrais soutenir la candidate du Front national", estime-il, ajoutant que cela pourrait changer "si jamais Marine Le Pen change d'avis" sur les thèmes précédemment évoqués.

Jean-Frédéric Poisson précise cependant qu'un tel vote serait avant tout "contre Hollande". En faisant référence à la polémique sur les "assassinats ciblés" contre des jihadistes français, le candidat à la primaire de la droite considère qu'il est "impossible" pour lui de soutenir un président sortant "qui divulgue des secrets d'État". Et de conclure : "J'ai toujours dit qu'entre un candidat socialiste malhonnête et un candidat frontiste honnête, je pourrais faire le choix de ce candidat honnête".