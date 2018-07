Primaire de la droite : où est passé Brice Hortefeux ?

publié le 27/10/2016 à 12:10

C’est la question que se posent certains proches de Nicolas Sarkozy. Où est passé Brice Hortefeux ? On ne va pas lancer un avis de recherche non plus, il fait bien quelques médias - il était jeudi 27 octobre sur France Info - mais c’est vrai qu’on l’a peu vu ces derniers temps sur les plateaux de télévision, en tout cas moins qu’à son habitude. Il était notamment absent le soir du débat sur RTL et TF1. Brice Hortefeux a préféré le suivre dans un bistrot de Chamalières dans le Puy-de-Dôme avec des militants plutôt qu’au studio de la Plaine-Saint-Denis avec les autres soutiens de Nicolas Sarkozy. L’ami de 30 ans n’est pas aussi présent qu’il l’a été. Un autre proche de l’ancien chef de l’État avance une explication : il était persuadé que les courbes des sondages allaient se croiser. Brice Hortefeux aurait donc pris un coup de massue depuis la semaine noire de la parution du livre de Patrick Buisson.





Confusion autour de Macron

Il y a eu petit moment de confusion mercredi au moment de l’arrivée d’Emmanuel Macron au Pavillon Gabriel, à deux pas de l’Élysée, où il était attendu pour une conférence de presse. Ça se passait sous l’œil d’une poignée de photographes et de reporters qui attendaient l’arrivée de l’ancien ministre. Juste à côté d’eux, quelques dizaines de personnes faisaient la queue, plutôt des personnes âgées, devant le studio Gabriel qui est adjacent au pavillon. En descendant de sa voiture, Emmanuel Macron s’est précipité pour leur dire "bonjour" et se laisser prendre en photo avec eux. Sauf qu’il ne s’agissait pas du tout de militants d’En Marche ou de journalistes. Elles faisaient la queue pour assister au tournage de Vivement Dimanche, l’émission de Michel Drucker sur France 2, et c’est une autre star qu’elles attendaient en la personne de Matt Pokora. Un autre genre de rock star.

El Khomri aura-t-elle sa circonscription ?

Le Parti socialiste a commandé un sondage sur la circonscription où se présente Myriam El Khomri aux législatives. Décidément la candidature de la ministre du Travail ressemble de plus en plus à une course d’obstacles. Un institut de sondage ces jours-ci appelle des habitants de la XVIIIe circonscription de Paris pour tester la popularité et la notoriété de différents candidats socialistes potentiels. Parmi lesquels, bien sûr, Myriam El Khomri. C’est le PS qui aurait commandé l’étude. Ça ne va pas arranger l’ambiance à couteaux tirés qui règne entre camarades dans cette circonscription. Une circonscription en or pour le PS, considérée comme imperdable. Sauf que vous le savez, la maire de Paris ne veut pas de la ministre du Travail comme candidate. Et elle n’est pas la seule. Myriam El Khomri devra passer par une primaire interne face à une certaine Afaf Gabelotaud, qui fait donc aussi partie des personnalités testées dans ce sondage. Il faut croire que la rue de Solférino s’interroge sur les chances de victoire de sa ministre.