publié le 28/09/2016 à 09:33

Seul prétendant écarté par la Haute Autorité de la primaire de la droite lors de la publication de la liste officielle des candidats, Hervé Mariton a dévoilé son champion pour les scrutins des 20 et 27 novembre prochains. Et la décision du député-maire de la Drôme a pu en surprendre certains, puisqu'Hervé Mariton a révélé qu'il se rangerait derrière Alain Juppé ce mercredi 28 septembre, qu'il présente sobrement comme un "homme sérieux". L'un des opposants les plus virulents à la loi Taubira souligne par ailleurs que si le maire de Bordeaux est favorable au mariage pour tous et ne souhaite pas "rouvrir" le débat, il est en revanche "fermement opposé à la GPA et à la PMA".



Éphémère ministre de l'Outre-mer sous Nicolas Sarkozy - du 27 mars au 15 mai 2007 - Hervé Mariton a assuré sur France Inter qu'il se rangeait derrière le candidat qui lui avait "promis le moins". Si le maire de Crest s'est montré très courtois avec la majorité des rivaux d'Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre, il a cependant un mot à l'intention de François Fillon. Hervé Mariton a mis en accusation les positions pro-Kremlin de son ancien chef de gouvernement, ainsi que le programme de ce dernier qui représenterait "un dérapage des finances publiques".

François Fillon ne propose pas non plus pour l'abrogation de la #LoiTaubira et propose un dérapage des finances publiques #le79inter — Hervé Mariton (@HerveMariton) 28 septembre 2016