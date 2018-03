publié le 28/09/2016 à 08:54

Sale journée pour Nicolas Sarkozy, mardi 27 septembre. Avec la publication d'un sondage donnant Alain Juppé gagnant de la primaire de la droite et du centre, des extraits du livre de Patrick Buisson ont été divulgués dans L'Express. Et l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy n'épargne pas François Baroin. Dans le texte, il fait dire à l'ancien président : "Baroin, je l'ai acheté à la baisse, trop cher je te le concède pour un second rôle".



Une petite phrase qui n'a pas l'air de perturber François Baroin qui déclare avoir une crédit se situant entre "0 et moins l'infini", évoquant ses "méthodes empruntées à la Stasi, ses convictions issues de Maurras". "Il peut dire n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quel bouquin, dans n'importe quelle interview, [...] ça ne m'intéresse pas". Et même si le livre est vendu à de nombreux exemplaires, "ça n'a aucune importance. Monsieur Buisson a disparu, ses idées funestes je l'espère aussi et comme je l'ai toujours combattu, je ne m'en occuperai pas et je m'en moque complètement", lâche l'ancien ministre.