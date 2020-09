Présidentielle de 2022 : "Je ne suis pas candidat", assure Yannick Jadot

et Coline Daclin

publié le 02/09/2020 à 20:10

Les tractations commencent à gauche pour l'élection présidentielle de 2022. Et c'est aussi le cas chez Europe Écologie Les Verts (EELV). Entre propositions d'alliances et luttes internes, la question se pose : qui pourrait représenter l'écologie en 2022 ?

Yannick Jadot, eurodéputé EELV, l'assure au micro de RTL : "Je ne suis pas candidat". "Au jour d'aujourd'hui [sic], ce n'est pas la préoccupation des Françaises et des Français", soutient celui qui a mené la campagne présidentielle des Verts en 2017, avant de se retirer au profit de Benoît Hamon.

Il n'écarte toutefois pas une candidature dans le futur, et reste évasif sur le sujet. "La majorité des Françaises et des Français pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux [...] moi je veux me battre pour un projet d'espoir", poursuit-il.

Si Yannick Jadot n'est pas candidat en 2022, le nom du maire de Grenoble Eric Piolle ressort également pour représenter les Verts. Le parti écologiste a aussi été sollicité par le Parti socialiste pour un "rassemblement" en 2022.