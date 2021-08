Présidentielle 2022 : Zemmour vit dans "l'angoisse", selon Castaner

Une candidature pas officialisée mais déjà critiquée. Invité de RTL ce mardi 31 août, Christophe Castaner a critiqué Eric Zemmour, dont les intentions pour 2022 se dessinent peu à peu. La candidature du polémiste, "je m'en fiche un peu", a balayé le patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée.



Pour l'ancien porte-parole du gouvernement, "le sujet est de savoir si on choisit l'angoisse ou l'espoir. Il y a des femmes et des hommes qui aujourd'hui dans la vie politique ne vivent que de l'angoisse. Zemmour fait partie de cela". Christophe Castaner a ensuite assuré "privilégier l'espoir face à toutes les nouvelles problématiques, les nouveaux enjeux que nous avons".

Le président des députés LaREM n'a pas épargné les autres candidats à l'élection présidentielle : "Ce qui me surprend le plus depuis le début de cette campagne, c'est que j'entends les mêmes choses de la part de nos adversaires que ce que j'aurais entendu il y a cinq, dix ou quinze ans". "Les nouveaux risques sont là et nous devons nous y préparer", a-t-il ajouté.