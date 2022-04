Présidentielle 2022 : pourquoi les candidats ne peuvent plus s'exprimer à partir de samedi matin ?

Le premier tour de l'élection présidentielle approche. Les Français sont appelés à se rendre dans les urnes dimanche 10 avril et les candidats seront réduits au silence afin de laisser les électeurs faire leur choix dans le calme, loin des dernières déclarations fracassantes des uns et des autres. En 2017, le Conseil constitutionnel, chargé de contrôler le bon déroulement de l'élection présidentielle, rappelait que cela permettait de "garantir la liberté d’expression des électeurs et d’empêcher toute pression de nature à altérer la sincérité du scrutin".

Concrètement, cela signifie qu'à partir du vendredi 8 avril minuit, les candidats ne pourront plus envoyer tout "message ayant le caractère de propagande électorale" (selon l'article L49 du code électoral). Cela concerne les tracts, des circulaires et d'autres documents, y compris par mail. Les réunions électorales et les appels téléphoniques aux électeurs sont également interdits. En cas de non-respect de ces consignes, une amende 3.750 euros est prévue par le code électoral.

La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP) demande également aux candidats de "de figer le contenu de leurs sites internet à partir de la même heure et de ne plus faire aucune actualisation de ces sites jusqu’à la fermeture des derniers bureaux de vote le dimanche 10 avril à 20 heures".

Pas de sondages

Les médias sont aussi concernés par cette "période de réserve" avant la divulgation des résultats, le dimanche soir. Ils ne peuvent interroger les candidats ou leurs soutiens. Aucun sondage ne peut être publié ou commenté conformément à la loi du 19 juillet 1977. Cette mesure s'applique également pour les sondages réalisés avant cette période.

La période de réserve prend fin à la suite de la publication des résultats du premier tour. Elle entrera de nouveau en vigueur juste avant le second tour soit à partir du 22 avril à minuit, jusqu'au 24, à 20 heures.