Présidentielle 2022 : les équipes d'Emmanuel Macron dans les starting-blocks

"On a la voiture chargée, les clés sur le contact, on attend plus que le pilote", s'est enflammé l'un d'entre eux. À l'approche du premier tour de la présidentielle, les proches d'Emmanuel Macron sont prêts à bondir.

Ces derniers ne pensent qu'à ça depuis plusieurs semaines et les piliers de la future campagne sont même déjà au travail, notamment le secrétaire général de l'Élysée. Alexis Koher, surnommé "le deuxième cerveau du président", anime des réunions de campagne tous les mercredis soirs. Des événements organisés juste à côté du siège de La République en Marche et non au Palais, pour éviter le mélange des genres.



De son côté, le chef de l'État a réclamé à tous ses lieutenants une ou deux propositions fortes pour son futur programme. Une cellule a alors été créée pour aller piocher des idées dans la société civile, notamment sur le thème des droits des femmes, de l'agriculture, de l'école ou encore de l'environnement. Et chaque semaine, ce sont des dizaines de fiches remplies de propositions qui arrivent sur le bureau d'Emmanuel Macron.

500 comités d'élus mis en place

Autre canal essentiel pour cette campagne électorale à venir : les jeunes avec Macron. Le groupe sert de thermomètre au président pour draguer les moins de 25 ans. Parmi les problématiques retenues : le logement, l'écologie et la précarité. Selon l'un des interlocuteurs du chef de l'État, les questions "d'identité de genre et le bien-être animal" sont aussi très présentes.

Enfin, près de 500 comités d'élus ont été structurés. Selon les informations obtenues par RTL, ces derniers se sont réunis il y a une quinzaine de jours pour sonner la mobilisation des entreprises locales, des syndicats ou des associations afin de lancer la campagne sur le terrain. Il ne manque plus que le top départ d'Emmanuel Macron.