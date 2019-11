Présidentielle 2022 : "J'y pense beaucoup", confie Valérie Pécresse

publié le 25/11/2019 à 19:50

Il semblerait que Valérie Pécresse ait un peu modifié son discours en quelques mois. Invitée ce lundi 25 novembre, dans Les Grandes Gueules sur RMC, la présidente de la région île-de-France s'est montrée plutôt préoccupée par la future élection présidentielle de 2022. "Oui j'y pense. J'y pense beaucoup car je suis très effrayée par le duel Macron-Le Pen", a-t-elle déclaré.

"Très effrayée car je me dis que si toutes les oppositions à Emmanuel Macron se coalisent un jour, peut-être qu'on aura le Front national en 2022. Et si on a le Front national on aura une femme qui dit que le SMIC horaire est à 36 euros, qui veut cliver le pays. Donc je pense qu'on ira à la faillite et peut-être aussi à la guerre civile.", a-t-elle ajouté.

Valérie Pécresse a notamment évoqué son souhait de faire partie de la grande reconstruction de la droite. "Commençons par reconstruire des piliers. Il faut un pilier de droite moderne, plus écolo, plus féministe, plus décentralisateur, plus laïc...", a-t-elle expliqué.