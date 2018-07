publié le 30/06/2016 à 16:12

Le ton a changé, il est tranchant. Le "ça va mieux", annoncé devant des Français incrédules est derrière lui. Désormais, François Hollande est formel : "Il y a une reprise" et "un début d'inversion de la courbe du chômage", c'est un fait indiscutable. Le Président attaque aussi la droite comme jamais depuis qu'il a pris ses fonctions. Selon lui, son programme est démodé, banal, inadapté et surtout dangereux pour notre modèle social. L'occasion pour François Hollande de faire un jeu de mots : "Le discours de la droite est si je puis dire un fond commun de mauvais placements".



Mais il en garde aussi pour les autres. Face au FN, qui réclame un référendum pour sortir de l'Union européenne, il dénonce "des apprentis sorciers", qui comme au Royaume-Uni multiplient "mensonges, outrages et même violences" pour vendre le départ de l'UE. Concernant Arnaud Montebourg, un possible concurrent pour la présidentielle de 2017, il lance : "N'imaginons pas régler les problèmes comme cela". Tout le monde en prend pour son grade.

Offensif mais aussi apaisant. Notamment quand il reconnaît que la CGT n'est pas responsable des violences en marge des manifestations. Enfin, il confirme, que si la croissance est de 1,7% l'an prochain, il réalisera une baisse d'impôts de deux milliards d'euros pour les classes moyennes. De son côté, Manuel Valls a signalé une hausse de 600 millions d'euros pour les entreprises et les ménages ce 28 juin. Une annonce contradictoire mais qu'importe, le Président a trouvé son triptyque de campagne : fermeté, apaisement et promesse. Du grand classique.