publié le 29/06/2016 à 11:46

"Le Président le plus nul de la Ve République, le Roi Miteux, Mollande Ier qui transforme en plomb tout ce qu’il touche : voilà ce qu’entend, ce que lit François Hollande tous les jours", note Nicolas Domenach. "Malgré cette bastonnade éditoriale, malgré les fourchettes des sondages qui lui sont plantées dans le dos, avec les couteaux des trahisons, le Président affiche un incorrigible et inébranlable optimisme qui en exaspère beaucoup", constate le journaliste. "Furieux, ses innombrables adversaires stigmatisent l’aveuglement et l’inconscience de celui qui rentre dans un grand restaurant, et qui compte sur la perle qu’il trouvera dans une huître pour payer l’addition", analyse-t-il.



"Les amis de François Hollande, vous certifient qu'ils l’ont toujours connu ainsi, confiant dans l’avenir et pariant sur ses chances de toujours s’en sortir", indique Nicolas Domenach. Pour lui, "ce n’est pas que de la chance. Hollande pratique aussi l’optimisme de la volonté qui est l'hygiène du combattant". Il explique que l'actuel chef de l'État et Jacques Chirac "ont l’optimisme en partage".

"S’il y a une contagion de la sinistrose comme de la maladie, l’optimisme également peut être contagieux, aussi bien pour l’économie que pour une carrière politique", analyse le journaliste, pour qui "on n’attrape pas plus les électeurs que les mouches avec du vinaigre, mais avec le miel des sourires".