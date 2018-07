publié le 30/09/2016 à 21:03

Si ce n'est pas une entrée en campagne, ça commence à y ressembler. François Hollande fait un nouveau pas vers la primaire de la gauche et 2017. Selon une information de RTL, les soutiens du président s’apprêtent à déposer les statuts d'un micro parti. Le chef de l'État a toujours dit qu'il voulait que tout soit prêt avant de se lancer. Un micro parti lui permet de toucher des dons et des subventions. "Dans un premier temps, confirme un proche, cela va nous permettre de toucher un peu d'argent du Parti socialiste".



Tous les candidats à la primaire vont recevoir plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire campagne. Le nom de ce micro parti va changer : "Répondre à gauche", c'est fini. Place désormais à "Notre idée de la France". C'est le nom du site internet de soutien à François Hollande, lancé il y a quelques jours. Ce n'est plus Stéphane Le Foll qui va s'en occuper mais l'avocat Dominique Villemot, qui comme beaucoup dans l'entourage du président, a fait l'Ena avec François Hollande. Et "ce n'est pas fini", assure un fidèle du président. Il y aura une prochaine étape : la création d'une autre association, dont le but est aussi de recevoir des dons. À la différence près que cette fois-ci, ce sera pour la campagne, la vraie, celle de 2017.