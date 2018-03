publié le 27/09/2016 à 15:31

Un pas de plus vers la candidature ? L'entourage de François Hollande s'organise pour l'élection présidentielle, avec la mise en ligne d'un site de soutien baptisé "NotreideedelaFrance.fr", ce mardi 27 septembre. Officiellement, le site appartient à "Répondre à Gauche avec François Hollande". Cette association a été lancée en 2009 afin de soutenir la candidature de François Hollande pour la primaire de la gauche en 2011.



Ouvert et participatif, ce site a pour objectif de lancer plusieurs initiatives afin de marquer le bilan du président de la République mais aussi de contrer ses adversaires pour l'élection présidentielle. Il marque ainsi une entrée en campagne de plus en plus affirmée de la part de François Hollande, qui avait pris un nouveau tournant dans son mandat lors du discours de Wagram. "Dans huit mois, chacun d'entre nous devra se prononcer sur le destin de notre pays. C'est ensemble que nous ouvrons aujourd'hui cet espace de discussion pour échanger, débattre et nourrir notre idée de la France", peut-on lire sur le site.

Miser sur la jeunesse

Selon Le Figaro, cette plateforme sera animée par "les équipes de Stéphane Le Foll et gérée par une poignée de parlementaires socialistes". Dans un tweet posté sur le compte officiel du site, on peut lire "oui , les jeunes vivront mieux en 2017 !". "Entre discours défaitiste et tentation de repli identitaire, on voudrait nous faire croire que la France, c’était mieux avant. Que pour aller mieux, il nous faudrait revenir à on ne sait quels temps anciens et monde fantasmé. Nous, jeunes de gauche, n’avons qu’une ambition : notre avenir", est-il écrit.

#NotreidéedelaFrance est celle d'une France à l'écoute de sa jeunesse diverse et de ses territoires https://t.co/WztM2dB4tK — #NotreIdeeDeLaFrance (@NotreIdeeDeLaFR) 27 septembre 2016

Le bilan de François Hollande

Le soutien à François Hollande n'y est pas caché : "Il est possible d'aller plus loin et François Hollande nous y invite. Dans son discours de Wagram, il a prôné la fin du cumul dans le temps, après avoir fait voter une loi sur la fin du cumul des mandats et la transparence de la vie publique". Ce site, centré sur la jeunesse, a pour objectif de démonter les arguments avancés par les détracteurs du président de la République. Une rubrique du site, appelée "Depuis 2012", vise à établir "le vrai bilan de François Hollande". Une carte interactive y est accessible. En cliquant sur un département, une infographie apparaît montrant les emplois qui y ont été créés, les postes au sein de l'Éducation nationale, mais aussi l'état de santé du marché immobilier.



En plus de faire le bilan chiffré du mandat du chef de l'État, une partie du site est consacrée aux arguments de ses adversaires de la droite. Appelée "prenez les au sérieux", cette plateforme, reprend les principaux arguments des candidats à la primaire de la droite, en les contredisant. Cette stratégie s'inscrit dans le plan de campagne mis en place par les proches de François Hollande. Quelques mois auparavant, les membres du gouvernement avaient inauguré une série de meetings, sous le nom "Hé oh la gauche !" visant à redorer leur action et l'image de François Hollande.