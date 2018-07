publié le 27/12/2016 à 11:05

En 2017, l'événement capital et incontournable est évidemment l'élection présidentielle. Le premier tour le 23 avril, puis le second tour, le 6 mai. Une élection capitale qui fait peau neuve. Les règles vont changer, non pas directement pour nous les citoyens lambda - l'âge, la carte d'électeur, les procurations, tout reste pareil - mais il y a trois réformes qui vont modifier le paysage de la présidentielle.



À commencer par la sacro-sainte question des parrainages. En ce qui concerne les fameuses 500 signatures d'élus nécessaires pour être candidat, désormais les noms des signataires seront intégralement publiés. Ça n'était pas le cas jusque-là, seuls quelques noms, tirés au sort, étaient rendus publics. Ce qui occasionnait toutes les supputations sur qui soutient qui.

Cette année on lève le rideau et les choses seront plus claires. "Un élu qui voudra parrainer un candidat devra dorénavant le faire en son âme et conscience et y réfléchir à deux fois car son nom sera publié et éventuellement les électeurs pourront lui demander des comptes. Après c'est aussi aux élus de se justifier", explique Jean-Christophe Ménard, avocat, maître de conférences à Sciences Po.

Le traditionnel suspense de savoir si un ou une tel(le) a eu ses signatures, parfois entretenu par le candidat pour faire parler de lui, c'est terminé. Deux fois par semaine, le Conseil Constitutionnel publiera l'avancée des signatures. On saura donc avec ce baromètre en temps réel où en sont les uns et les autres.

De nouvelles règles aussi dans les médias

Jusqu'ici, cinq semaines avant le premier tour, tous les candidats avaient le même temps de parole dans l'audiovisuel. La règle change. Plus d'égalité mais de l'équité. La loi recommande d'équilibrer les temps de parole en se basant notamment sur des critères plutôt subjectifs : "La représentativité du candidat", ou encore sa "contribution à l'animation du débat électoral".



"Les petits candidats seront désavantagés, notamment par ce critère qui consiste à apprécier la représentativité du candidat en fonction de son parti politique, juge Jean-Christophe Ménard. On sait très bien que les médias auront tendance à inviter les gros candidats, issus de grandes formations politiques et les petits candidats dits fantaisistes risquent d'être mis sur la touche".



Et puis une dernière réforme, très technique : la nouvelle évaluation des comptes de campagne. Trois changements qui ne vous dispensent en aucun cas de vérifier que vous êtes bien inscrit. C'est toujours la condition absolue pour pouvoir voter.