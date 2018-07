Pour Martine Aubry, appeler à voter Macron est "au-dessus de ses forces"

et Philippe Peyre

publié le 27/04/2017 à 12:45

C'est plus fort qu'elle, Martine Aubry ne peut se résoudre à appeler à voter pour Emmanuel Macron. Le soir du premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 23 avril, la maire socialiste de Lille (Nord), a simplement indiqué, dans un tweet court et sans détour, qu'il fallait que "tous les républicains" aille "faire barrage au Front national" au second tour.



Si la socialiste, soutien de Benoît Hamon à la présidentielle, n'a pas expressément appelé à voter pour le candidat "En Marche !", elle le sous-entend fortement en appelant à faire barrage au FN. "Appeler à voter Macron est au-dessus de ses forces", a laissé entendre un membre de son entourage.

Pour autant, un autre proche de la maire de Lille a quelque peu nuancé cette parole en assurant qu'elle votera bien pour Emmanuel Macron mais que cela "restera dans le secret de l'isoloir".

Comme en 2002, tous les républicains doivent faire barrage au Front National. — Martine Aubry (@MartineAubry) 23 avril 2017

Certains membres du PS regrettent l'attitude de Martine Aubry. Pour le ministre Patrick Kanner, qui n'est pas son meilleur ami, la maire socialiste n'est "pas à la hauteur des enjeux".



Une polémique irresponsable pour l'entourage du maire de Lille qui rappelle son engagement contre le Front National. Meddy Chalah, jeune militant socialiste, y voit un choix stratégique. "Je crois que c'est un appel logique envoyé aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont été nombreux dans la métropole lilloise à se prononcer en faveur d'une politique de gauche, analyse-t-il. Il serait incompris d'appeler directement à voter pour Emmanuel Macron qui représente justement la politique que l'on a combattu dans le cadre du premier tour. Evidemment, lorsque l'on dit que l'on va battre l'extrême droite, on va voter pour Emmanuel Macron. Maintenant, chacun a sa manière de le dire", tempère ce militant.



Martine Aubry ira donc bien glisser un bulletin anti FN le 7 mai prochain. Après viendra l'heure des règlements de compte au Parti socialiste.