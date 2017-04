publié le 27/04/2017 à 11:05

Officiellement, l'équipe et le candidat d'"En marche !" sont concentrés sur la campagne du second tour de la présidentielle. Mais en coulisse, des noms pour le poste de premier ministre circulent. Et c'est celui d'une femme qui apparaît dernièrement. "Dans les conversations, un nom revient très souvent. C'est celui de Laurence Parisot", confirme un proche d'Emmanuel Macron à Marianne.



Contactée par l'hebdomadaire, l'ancienne patronne des patrons se montre intéressée : "J'ai plusieurs fois dit que j'étais disponible à faire des choses. J'ai une expérience, je suis crédible. Donc, je peux être prête". Mais elle assure ne pas avoir été contactée par le candidat : "Je n'ai aucune relation avec lui ou ses équipes sur la question".

Début mars, Emmanuel Macron avait émis le souhait de voir une femme accéder au poste de cheffe de gouvernement. "Je ne vais pas choisir un premier ministre parce que c'est une femme, avait-il tempéré. Je choisirai le premier ministre le plus compétent, le plus capable possible, avec le souhait et la volonté que ce soit aussi une femme".

En faveur d'une politique centriste

Laurence Parisot a été la première et seule femme à diriger le patronat français, entre 2005 et 2013. Depuis la vice-présidente de l'Ifop s'est distinguée en s'opposant au Front national et en faveur d'une politique centriste. En 2014, après son entrée en politique pour soutenir les centristes aux élections européennes, elle expliquait au Monde : "Je souhaite une reconfiguration du paysage politique et je tiens à exprimer mon attachement viscéral à l'Europe et au libéralisme économique, politique et philosophique".