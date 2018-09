Plan pauvreté : bientôt des repas à un euro à la cantine

et AFP

publié le 13/09/2018 à 14:11

Il était annoncé depuis plusieurs mois : le plan pauvreté a été dévoilé, ce jeudi 13 septembre. Emmanuel Macron et le gouvernement parlent d'un effort "considérable" pour lutter contre la pauvreté. Il sera doté de "8 milliards d'euros sur quatre ans", comme l'a annoncé Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement.



Emmanuel Macron veut un "accès à la cantine plus universel" avec "des repas à un euro" et des petits-déjeuners gratuits proposés dans les écoles des réseaux prioritaires. Un fonds va être créer pour les financer.



"L'alimentation est un droit fondamental des enfants qui peine à être garanti", a déclaré le chef de l'État. Pour les jeunes suivis par l'Aide sociale à l'enfance (ASE), il a dit vouloir "créer une obligation", en "contractualisant" avec les départements, pour trouver un logement, une formation, un emploi, aux jeunes qui n'ont "pas de solution" à leur sortie du dispositif à 18 ans.

Emmanuel Macron a également présenté un ensemble de mesures destinées à prévenir la pauvreté dès le plus jeune âge. Le président de la République souhaite développer l'accès à des modes de garde pour les tout-petits issus de familles défavorisées : 30.000 places supplémentaires de crèche seront créées.