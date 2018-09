Plan pauvreté : "8 milliards d'euros sur quatre ans", annonce Benjamin Griveaux

publié le 12/09/2018 à 23:21

RSA, formations obligatoires, aide sociale à l'enfance, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a livré dans une interview à 20 minutes les grandes lignes du "plan pauvreté", estimé à 8 milliards d'euros sur quatre ans. Il rentrera en vigueur au 1er janvier prochain.



"Aujourd’hui, quand vous commencez à toucher le RSA, vous pouvez attendre plus de six mois avant d’avoir un rendez-vous, c’est invraisemblable", constate le porte-parole du gouvernement. Avec le plan pauvreté, les bénéficiaires du RSA auront un entretien au bout d'un mois maximum. "Il faut mettre plus de personnes en face, faire en sorte que les circuits soient plus compréhensibles et plus simples", explique Benjamin Griveaux.

Pour les plus jeunes, l'État prévoit d'étendre l'obligation de formation à 18 ans. "Un quart des sans-abris sont d’anciens bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance (ASE), donc elle ne fonctionne pas bien. Par ailleurs, deux millions de jeunes entre 18 et 29 ans n’ont ni emploi ni formation", détaille Benjamin Griveaux. "On ne lâchera plus les jeunes précaires après leur majorité", insiste t-il. Il sera désormais possible bénéficier de l'aide à l'enfance jusqu'à 21 ans.

30.000 places de crèche en plus

Troisième axe fort du plan pauvreté du gouvernement, agir pour lutter contre la pauvreté des enfants. "Nous allons construire 30.000 places de crèches et nous allons généraliser le "tiers-payant" de complément de garde [à domicile] dès 2019", explique le porte-parole.



"On a un peu moins de 2 millions de personnes au RSA, 3 millions d’enfants sous le seuil de pauvreté et quasiment 9 millions de pauvres au total. Si on arrive à faire baisser tout ça, on aura réussi", espère Benjamin Griveaux.