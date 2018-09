publié le 11/09/2018 à 09:28

L’une des annonces phares du plan pour lutter contre la pauvreté que doit détailler ce jeudi 13 septembre le Président Emmanuel Macron concernera l’insertion par le travail des personnes éloignées de l’emploi et le développement des contrats dits d’Insertion par l’Activité Économique (IAE).



Selon nos informations, 100.000 contrats supplémentaires pourraient être budgétés d’ici la fin du quinquennat. Les professionnels du secteur espèrent jusqu’à 125.000 créations, les plus pessimistes évoquent 70.000 postes. L’annonce devrait en fait concerner 20% de contrats supplémentaires par an.

Un récent rapport commandé par le gouvernement et écrit par Jean-Marc Borello, le président du groupe SOS, proposait l’embauche de 25.000 personnes supplémentaires par an. Dans le rapport, entre "les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté" et "les demandeurs d’emploi de longue durée", la population potentiellement éligible à l’IAE était estimée à "2.300.000 personnes en 2016".

Un dispositif qui peine à se développer

Les premières expérimentations d’Insertion par le travail datent de la fin des années 1960 en France, mais ce secteur reste toujours peu connu du grand public. Un contrat IAE permet un salaire au taux minimal du smic, offre aux salariés des formations et du coaching pour encadrer au maximum un public parfois très éloigné de l’emploi. Fin 2016, le secteur de l’IAE accueillait 132.000 personnes en France selon les derniers chiffres de la Dares.



L’Insertion par l’activité économique se répartit en 3.700 structures conventionnées par l’État partout en France, de 4 types différents : les associations intermédiaires (AI), qui représentent 44% des salariés, les chantiers d’insertion (ACI), 37% des salariés aidés, puis les entreprises d’insertion (EI) à but lucratif, pour 10% des salariés et les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), équivalentes de l’intérim et utilisées par 9% de personnes en voie d’insertion.



Parmi les pistes pour développer ce secteur figurent l’augmentation des subventions de certains contrats, la simplification de tout le secteur de l’IAE ou encore l’augmentation des passerelles entre ces entreprises aidées et les entreprises classiques.

Des contrats aidés nouvelle génération ?

Alors que le gouvernement vient d’annoncer une baisse drastique du nombre de contrats aidés, jugés "peu efficaces" pour un retour à l’emploi par le premier ministre Édouard Philippe, l’IAE est une autre forme de contrats aidés, c’est-à-dire pour lesquels l’État verse une participation financière.



Le budget consacré aujourd’hui à l’IAE est de 840 millions d’euros par an. Le député LREM Aurélien Taché en charge d’un rapport sur l’intégration, évoquait récemment une enveloppe supplémentaire de 200 millions d’euros. Tout mis bout à bout, avec une montée en puissance du dispositif, on peut aisément imaginer un budget total de plus d’un milliard d’euros.