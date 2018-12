publié le 21/12/2018 à 19:36

Émile-Roger Lombertie, maire Les Républicains de Limoges, a assisté ce vendredi 21 décembre à la rencontre à huis clos entre Édouard Philippe et des représentants des "gilets jaunes". "L’ambiance était sereine, respectueuse de part et d’autre, le dialogue ferme, les questions précises", a-t-il déclaré.



"J’ai l’impression qu’il y a eu une écoute réciproque, à la fois des questions posées par les 'gilets jaunes' au Premier ministre et des réponses qu’apportait Édouard Philippe. C’est un début de dialogue entre lui et un groupe représentant des 'gilets jaunes'", a souligné Émile-Roger Lombertie, invité de RTL Soir.

L'édile a aussi parlé des sujets évoqués lors de cette rencontre : "Le pouvoir d’achat, certaines situations au niveau du handicap, les salaires". "Il n'a pas du tout été question de cet acte VI mais la question qui restent posée est celle de mesures qui satisfassent pleinement les revendications de l’ensemble des manifestants".