et AFP

publié le 20/12/2018 à 23:50

"Vous avez raison". Emmanuel Macron a pris le temps de répondre à la pétition mise en ligne par les "gilets jaunes" contre la hausse des prix du carburant. Le chef de l'État a commenté la pétition mise en ligne sur internet par Priscillia Ludosky, et qui regroupe plus d'un million de signataires.



"Chère Madame, chers tous, vous avez subi de plein fouet la hausse des prix du carburant, et avez décidé de réagir en signant cette pétition. Votre message, je l'ai entendu", a écrit le président dans un message dont l'authenticité a été confirmée par l'Élysée.

"En m'interpellant par cette pétition vous avez fait un acte citoyen. Ce dialogue, si vous en êtes d'accord, je souhaite le poursuivre", a continué le chef de l'État, en invitant les "gilets jaunes" à communiquer avec lui par mail.

Le président de la République a ensuite rappelé les mesures adoptées en urgence par le gouvernement pour répondre aux propositions des "gilets jaunes". "Pour une baisse des prix du carburant à la pompe", créée le 29 mai dernier sur change.org par Priscilla Ludovsky, est la deuxième pétition la plus signée de l'histoire du site après celle contre la loi Travail de François Hollande (1,3 million).