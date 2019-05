publié le 15/05/2019 à 09:00

C'est à partir de 19 heures, ce mercredi 15 mai que les lycéens recevront les premières réponses aux vœux inscrits au premier trimestre 2019 sur Parcoursup. Pour les filières sélectives (IUT, BTS, classes prépa, écoles avec entrée sur concours ou sur dossier, etc), ce sera "oui", "non" ou "en attente".





Pour les filières non sélectives (licences générales), "oui", "en attente" ou "oui si", si l'université considère que le candidat ne possède pas toutes les connaissances et compétences requises. Il est accepté à condition de suivre un parcours d'accompagnement.



Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, explique sur RTL, que "le site a été conçu pour être consultable dès ce soir et ouvert pour que chacun puise valider les choix qu'il aura obtenus". Elle met en avant le fait que de nombreux ajustements ont aussi été réalisé : "Tout ce que j'ai demandé aux équipes de Parcoursup a été mis en place avec beaucoup plus d'ergonomie et des délais raccourcis. Nous avons entendu toutes les remontées de terrain l'année dernière".

Une nouveauté va faire son apparition : on pourra voir le rang du dernier admis de l'année dernière. "C'est très important. C'est un système dynamique. Au fur et à mesure que les jeunes acceptent des propositions, toutes les autres sont offertes à d'autres jeunes. Ce principe là fait qu’on peut être 500ème sur une liste d'attente mais finalement dans les 2, 3 jours être admis parce que les désistements font qu'on va monter très vite", explique-t-elle.