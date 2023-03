Réforme des retraites : Emmanuel Macron et ses interviews en dehors des sentiers battus

ON VOUS EN REPARLE - Emmanuel Macron et ses interviews en dehors des sentiers battus

Ce mercredi, RTL vous reparle des interviews non-conventionnelles d'Emmanuel Macron alors que le chef de l'État doit s'exprimer ce mercredi à la télévision. Il sera interviewé par les journalistes Julian Bugier et Marie-Sophie Lacarrau, notamment sur la très controversée réforme des retraites. Une interview qu'on imagine assez classique mais Emmanuel Macron est friand d'interviews hors cadre. Retour sur certaines d'entre elles.

Ce 12 avril 2018, Emmanuel Macron répond aux questions de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 ... dans une école primaire à Berd'huis, dans l'Orne, un village d'environ 1.100 habitants. Le format est inédit : l'interview qui commence sur la situation géopolitique se déroule dans une salle de classe, avec dessins aux murs, chaises d'enfants de toutes les couleurs et tableau vert.

Pendant l'interview, des reportages où les Français s’expriment sont montrés au Président, qui leur répond. L'entrevue rassemble 6,4 millions de téléspectateurs.

L'échange musclé avec Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin

Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron est interviewé par Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV, RMC et Mediapart. Les échanges sont vifs mais c’est surtout un détail qui sera retenu ... mais en est-ce vraiment un ?

Les journalistes appellent le président de la République par son nom et non par l’habituel “Monsieur le Président”. Une manière de le traiter à égalité avec leurs autres interviewés, se justifient les deux hommes.



Le tour de l'Elysée debout

En décembre 2017, le Président était interviewé à l’Élysée … debout, par Laurent Delahousse ! Une séquence pour le moins étonnante sur France 2, même si elle peut rappeler un peu l’interview de François Mitterrand par un Yves Mourousi assis sur la table.

Laurent Delahousse commence par décrire le bureau où ils se trouvent et remarque même que le bureau est le même que celui de la photo présidentielle. L’entrevue dure 40 minutes et ne fait pas l’unanimité. Beaucoup dénoncent une opération de communication.

