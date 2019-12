publié le 08/12/2019 à 19:10

Est-ce que les acteurs de l'énergie français, comme EDF, sont au rendez-vous pour se préparer aux énergies 100% renouvelables ? "On a une feuille de route claire qui prévoit de ramener à 50% la part du nucléaire dans notre mixe énergétique en 2035 et donc de développer les énergies renouvelables. Elles devront représenter 40% de notre électricité en 2030", explique Élisabeth Borne.

Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 8 décembre, la ministre de la Transition écologique et solidaire raconte recevoir un "certain nombre de courriers de camarades polytechniciens qui me disent : 'Qu'est-ce qui t'arrives, tu as perdu la tête ?' Non, c'est une démarche scientifique et rigoureuse de regarder tous les scénarios y compris celui du 100% renouvelables".

Fait-elle face à une pression des lobbys ? "Je le prends avec beaucoup de sérénité", répond-elle.