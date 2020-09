Nouvelle-Calédonie : Marine Le Pen appelle à voter "non" à l'indépendance

publié le 25/09/2020 à 23:16

Marine Le Pen a appelé jeudi 24 septembre au soir les Calédoniens à voter une nouvelle fois "non" au référendum sur l'indépendance du 4 octobre, les appelant à "ne pas céder à l'idée d'une indépendance déraisonnable", dans une vidéo diffusée sur Twitter.

Alors qu'un référendum sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie est prévu le dimanche 4 octobre dans le cadre de l'accord de Nouméa (1998),la présidente du Rassemblement national "exhorte, résolument et avec passion" les Calédoniens "à voter non".

Un premier scrutin, le 4 novembre 2018, a vu la victoire des pro-français à 56,7%.

"Que le 'non' l'emporte de nouveau et vous conforterez une fois de plus, et comme vous l'avez fait dans tous les scrutins depuis 1958, l'appartenance de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Que le 'oui' l'emporte, et votre territoire quittera à brève échéance notre patrie pour accéder à une indépendance pleine d'incertitudes et lourdes de dangers et de déchirements", déclare-t-elle.

"Je vous conjure de ne pas céder à l'idée d'une indépendance déraisonnable", poursuit-elle. "Qui peut sérieusement croire qu'un État de 300.000 habitants pourrait résister bien longtemps à l'appétit de ses très puissants voisins, qui ne manqueront pas, une fois la France partie, d'user de tous leurs moyens pour mettre la main sur vos richesses géologiques et maritimes", ajoute-t-elle, dans une allusion à la Chine, sans pour autant citer de pays.

📹 Françaises, Français de #NouvelleCalédonie : résolument et avec passion, je vous exhorte à voter "NON" au référendum d'autodétermination du 4 octobre prochain et je vous engage à affirmer de nouveau votre volonté de demeurer Français ! 🇫🇷 pic.twitter.com/G6ffxn41mP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 24, 2020