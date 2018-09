Murielle Mayette regrette son éviction de la Villa Médicis, "sur le fond et la forme"

"Je pars déçue", explique l'ex-patronne de la Villa Médicis à Rome. Murielle Mayette a été mise à la porte de la célèbre résidence par Françoise Nyssen. Elle est de retour en France, se confie sur RTL et regrette notamment "le ton et la forme de son éviction".



"Les choses se sont passées de façon trop brutale", juge Murielle Mayette, "je pars déçue parce que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce projet qui se passait formidablement bien". Son mandat s'est achevé le 16 septembre et il n'a pas été reconduit par le ministère. "Hors ce mandat est habituellement toujours reconduit", précise-t-elle. Nommée par le précédent gouvernement, Murielle Mayette a appris la décision par coup de fil du ministère. "Françoise Nyssen m'a dit que la situation était crispée".

"Je comprends que tout mandat a une fin. Mais ce n'était pas la peine de me le dire à la dernière minute et sans arguments", regrette l'ex-patronne de la Villa Médicis.