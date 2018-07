Muriel Pénicaud est l'invitée de RTL

publié le 18/07/2018 à 06:30

Muriel Pénicaud a porté de nombreuses réformes ces derniers mois. Que retient la ministre du Travail de la rencontre entre Emmanuel Macron et les représentants syndicaux et patronaux ? Au lendemain de ce mini-sommet social, elle est l'invitée de Jérôme Chapuis et répond à ses questions dès 7h45.



Après la réforme pour le renforcement du dialogue social et la réforme de l'apprentissage, Muriel Pénicaud s'attaque au chômage de masse. La ministre du Travail a annoncé au Sénat mardi 10 juillet que le gouvernement envisageait de mettre en place une nouvelle allocation chômage pour les chômeurs de longue durée, qui irait au-delà des deux ans qui sont prévus actuellement.

Que va donc devenir l'allocation de solidarité spécifique, destinée aux chômeurs qui ont épuisé leurs droits ? Comment syndicats et patronat vont-ils pouvoir se mettre d'accord ? Réponses à partir de 7h45.