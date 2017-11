Anne Hidalgo ne veut plus de la grande roue de Marcel Campion

et La rédaction numérique de RTL

publié le 09/11/2017 à 06:25

Après le marché de Noël sur les Champs-Élysées, la maire de Paris s'attaque à la grande roue du forain Marcel Campion. Anne Hidalgo trouve qu'elle fait tache dans le paysage parisien, entre l'Arc de Triomphe et le Louvre. La proposition de la supprimer à cet emplacement va donc être déposée lundi 20 novembre.



Si la mesure est votée, Marcel Campion pourra exploiter son manège jusqu'à mai prochain, dernier délai. La disparition de la grande roue serait une révolution, car "le roi des forains" l'exploite depuis 1993. Jusque-là, aucun maire de Paris n'avait osé le contester. Mais Anne Hidalgo, en plus de ne pas aimer l'imposant manège, ne supporte plus les méthodes de Marcel Campion.

Ce dernier n'hésite pas à bloquer la circulation à Paris pour se faire entendre, comme lorsque son marché de Noël est menacé. Toujours est-il qu'il y a peu de chance que la guerre Hidalgo-Campion se calme avec la nouvelle offensive de l'édile. La grande roue est en effet une véritable machine à cash, avec ses 400.000 entrées par an à 12 euros la place.