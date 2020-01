Municipales à Paris : le député LaREM Hugues Renson soutient Villani

et AFP

publié le 04/01/2020 à 22:06

"Pour Paris, il nous faut Villani" ! Le député LREM de Paris Hugues Renson a fait son choix, en apportant samedi son soutien au candidat dissident Cédric Villani en vue des élections municipales dans la capitale, a-t-il annoncé au Parisien. Hugues Renson avait comme M. Villani brigué l'investiture de La République en marche, finalement attribuée à Benjamin Griveaux.

"Depuis l'été, j'ai pris le temps d'écouter, d'observer, d'échanger. Et j'en suis désormais absolument convaincu : pour Paris, il nous faut Villani", a déclaré le vice-président de l'Assemblée nationale. "Je rejoins aujourd'hui le candidat dont je partage le plus la vision, la philosophie, les valeurs et avec lequel je mène des combats communs, depuis de nombreux mois, à l'Assemblée Nationale", a-t-il poursuivi.

"Éloigné des logiques partisanes, il est en train de bâtir un collectif pour changer Paris, en refusant les accords d'arrière-boutiques négociés en catimini", a-t-il encore souligné. Interrogé sur le statut de dissident de M. Villani, qui a choisi de maintenir sa candidature en dépit de la décision de la Commission d'investiture de LREM, M. Renson a estimé que le "processus de désignation a dysfonctionné".

"Mais ce n'est pas un drame. À la fin, ce sera aux Parisiens de décider. Et c'est très bien ainsi", a-t-il plaidé.