Municipales à Marseille : Yvon Berland (LaREM) s'en prend à un journaliste

publié le 12/02/2020 à 18:37

"Merci de cet article, tu me donnes une telle énergie que je vais te mettre la tête dans le cul... Rdv le 15 et le 22", a écrit sur son compte Twitter le candidat LaREM à la mairie de Marseille, Yvon Berland.

Le candidat n'a pas aimé l'article publié lundi, dans les Échos, par le journaliste Paul Molga. Sauf que l'affaire ne s'arrête pas là, comme le raconte le journaliste à France 3 : "Il m'a appelé plusieurs fois et lorsque je l'ai rappelé, ça a été un déferlement d'insultes et d'injures, j'ai été très choqué". Pendant six heures, il a également reçu des messages sur son compte Facebook et Twitter.

Dans son article, Paul Molga revient sur la campagne et comment Yvon Berland "peine à séduire les électeurs" marseillais, que ce soit à cause de la composition de sa liste ou bien du programme. Le journaliste précise : "C'est un article très sévère, je le reconnais, mais il est très fouillé, j'ai croisé plus d'une quinzaine de sources... Qu'il ne plaise pas, je peux le comprendre." L'article n'est paru qu'en version web, et non papier.

Contacté par la direction du journal Les Échos, Stanislas Guérini, patron de LaREM, a présenté ses excuses à Paul Molga. Yvon Berland s'est également exprimé sur Twitter, mardi 11 février. Il dit avoir eu une réaction "disproportionnée et je tiens dès lors à m'en excuser sincèrement."

« J’ai exprimé auprès de ce dernier [@PaulMolga] une vive réaction ». Retrouvez mon communiqué de presse ⤵️ pic.twitter.com/ipI77jXFI0 — Yvon BERLAND (@YvonBerland) February 11, 2020