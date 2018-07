publié le 31/07/2018 à 19:17

Richard Ferrand, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, a parlé ce mardi 31 juillet de "manipulation grotesque" pour qualifier les deux motions de censure contre le gouvernement.



Pour lui elles vont "rejoindre les archives de l'Assemblée". Pour Gilles Le Gendre, député de Paris, vice-président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, "les oppositions ont parfaitement le droit de déposer des motions de censure, ensuite nous nous avons le droit d'en critiquer l'objet".

Pour le député de Paris, ces motions de censure "sont l'épilogue d'une mauvaise pièce de théâtre que l'opposition a essayé de monter en toute hâte et dans l'improvisation pour transformer un fait-divers banal mais grave, la faute d'un homme, pour essayer de la transformer en crise politique". Il estime que le but est de stopper l'élan que le gouvernement a souhaité donner dans ce pays pour le transformer et le moderniser.

Gilles Le Gendre assure que "l'affaire Benalla" est "un dysfonctionnement à l'Élysée qui a été pointé dès le début et qui a été sanctionné" et en aucun cas une dérive personnelle du chef de l'État. Il juge que "depuis le début nous assistons à une tentative de confusion, d'exagération, d'amplification" de l'opposition.



"Nous-mêmes n'avons jamais sous-estimé la gravité de la faute d'Alexandre Benalla et nous avons même approuvé le fait qu'elle ait été sanctionnée", conclut le député de Paris qui "reconnaît que, peut-être, des dysfonctionnements à l'Élysée avaient permis la réalisation de cette faute".