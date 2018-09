publié le 27/09/2018 à 09:07

C'est une action coup de poing du maire de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Il a décidé d'occuper des locaux de l'État, pour y installer plus de 150 travailleurs migrants qui vivaient dans un foyer totalement insalubre. Une action entreprise contre l'avis de la préfecture.



"Tout va bien ici, la nuit s'est passée de manière très calme. Ce matin tôt (jeudi 27 septembre ndlr) quelques travailleurs se sont levés pour effectuer un nettoyage et préparer le café pour ceux qui se lèveront plus tard", raconte Patrice Bessac sur RTL. L'édile explique aussi que les CRS sont partis dans la soirée, dans le calme.

"J'ai dormi quelques heures, dans l'ancien foyer. J'ai vu les rats passer sur les corps endormis. J'ai vu des douches où les matières fécales tombent du plafond", rapporte le maire communiste de Montreuil. "J'ai estimé qu'il fallait dire stop", a-t-il clamé.